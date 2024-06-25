Samsung перестал поддерживать смартфоны трёх популярных моделей

Компания Samsung прекратила выпуск обновлений для ряда популярных смартфонов, выпущенных в 2020 году. Внимание на это обращает издание ShiftDelete.

В список попали три известных модели — Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A41 и Samsung Galaxy M01. Стоит отметить, что теперь эти устройства могут быть подвержены различным рискам, поскольку новые уязвимости и другие трудности в работе больше не будут исправляться.

Эксперты советуют обновить устаревшие смартфоны, чтобы не стать жертвой мошенника и не потерять личные данные и деньги. Авторы материала также отмечают, что выбирать новый телефон нужно с прицелом на дату выпуска — чем дольше производитель планирует обновлять ПО для этой модели, тем лучше.