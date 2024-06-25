ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Samsung перестал поддерживать смартфоны трёх популярных моделей

Samsung перестал поддерживать смартфоны трёх популярных моделей
Комментарии

Компания Samsung прекратила выпуск обновлений для ряда популярных смартфонов, выпущенных в 2020 году. Внимание на это обращает издание ShiftDelete.

В список попали три известных модели — Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A41 и Samsung Galaxy M01. Стоит отметить, что теперь эти устройства могут быть подвержены различным рискам, поскольку новые уязвимости и другие трудности в работе больше не будут исправляться.

Эксперты советуют обновить устаревшие смартфоны, чтобы не стать жертвой мошенника и не потерять личные данные и деньги. Авторы материала также отмечают, что выбирать новый телефон нужно с прицелом на дату выпуска — чем дольше производитель планирует обновлять ПО для этой модели, тем лучше.

Материалы по теме
В России могут запретить официальную продажу iPhone — эксперты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android