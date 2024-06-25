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В «Мире танков» появится новая карта — «Камчатка»

В «Мире танков» появится новая карта — «Камчатка»
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Компания Lesta сообщила о предстоящем обновлении для своей игры «Мир танков», которое добавит в проект новую карту — «Камчатка». Планируется, что она выйдет в сентябре.

Разработчики описывают локацию как собирательный образ полуострова, где за основу будет взята Авачинская бухта — одна из главных достопримечательностей региона. Также на карте можно будет найти известные вулканы, Долину гейзеров, скалы Три брата и другие природные явления Камчатки.

Операционный директор «Мира танков» Борис Синицкий отметил, что Камчатка занимает важное место в истории страны, отметив роль региона во Второй мировой войне.

Здесь базировались советские подводные лодки, которые вели боевые действия против японского флота, отсюда началась Курильская десантная операция, в результате которой были освобождены Южные Курилы. Множество игроков-танкистов с Дальнего Востока гордятся этим вкладом в Великую Победу. И мы считаем, что регион заслуживает своё место в легендарной игре «Мир танков».

Отмечается, что для карты «Камчатка» подготовят соответствующее звуковое сопровождение с местным колоритом. Так, в саундтреке можно будет услышать игру на варгане и горловое пение.

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