Анонсирована игра «Корея. Серия Ил-2» — авиасимулятор выйдет в 2025 году

Российская компания 1C Game Studios представила новую игру в серии «Ил-2», посвящённую войне в Корее. Она выйдет в 2025 году.

Новая часть авиасимулятора подробно расскажет о событиях 1950-1953 годов на Корейском полуострове. Разработчики отмечают, что в «Корее. Серия Ил-2» планируют передать всю напряжённость и масштабность этих сражений, максимально точно воссоздав атмосферу той эпохи.

Видео доступно на YouTube-канале IL-2 Series. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Отмечается, что в игре будет уделено большое внимание реализму. Это касается как отрисовки локаций (полуостров 400х400 км), так и моделей кабин. Геймеры смогут попробовать себя в роли пилота Миг-15, F-86A «Сейбр», Ил-10, F-80 «Шутинг стар» и других самолётов.

Также в новом «Ил-2» появится внутриигровой музей с подробнейшей информацией о передовой воздушной и наземной технике середины ХХ века.