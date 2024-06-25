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«Riyadh Masters будет ещё веселее»: сообщество Dota 2 — о патче 7.36c

В ночь с 24 на 25 июня в Dota 2 вышел патч 7.36c. В рамках балансного обновления разработчики ослабили таких популярных персонажей, как Dark Willow, Tinker и Lifestealer. Представители сообщества «Доты» поделились мнениями об изменениях в игре.

Чемпион The International 2011 Данил Dendi Ишутин удивился решению Valve ослабить Пуджа:

Valve??? Pudge??? Ослабления??? За что???

Аналитик Team Spirit Денис sikle Лерман выразил надежду на то, что разработчики «Доты» продолжат выпускать регулярные обновления:

7.36с вышел. Надеюсь, что тенденция частых патчей сохранится и до «Инта» будет буквенная полировка ещё разок-другой, а то много мусорных аспектов осталось. [...]

По мнению кастера Дмитрия CrystalMay Корчевинина, в данном патче Valve в первую очередь ослабила керри Team Spirit Илью Yatoro Мулярчука:

Если лень читать патч, то кратко: ослабили Yatoro, чтобы Riyadh Masters было сложнее брать. А вообще, керри-центричным командам будет немного сложнее с драфтами. Вижу в этом небольшой плюс для Team Falcons с их тройным флексом всех кор-позиций. Riyadh Masters будет ещё веселее. [...]