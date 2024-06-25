На про-сцену Dota 2 может вернуться крупный клуб из Северной Америки — инсайдер

На киберспортивную сцену Dota 2 может вернуться известная киберспортивная организация из Северной Америки. Слухом поделился комментатор Алексей STORM Туманов.

По словам кастера, на про-сцену «Доты» планирует вернуться большая североамериканская организация. Клуб подпишет уже готовый состав под один из топовых международных чемпионатов — Riyadh Masters 2024 или The International 2024.

При этом Туманов не уточнил, о каком именно клубе и о каком ростере идёт речь. Из североамериканских организаций, ранее работавших в Dota 2, можно выделить TSM, Cloud9 и Complexity Gaming.

Что касается потенциальных команд, которые могут быть подписаны, всего в рамках Riyadh Masters и TI2024 выступят 23 ростера. Однако стоит отметить, что каждый из них уже находится под тегом какой-либо организации.