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Роскомнадзор пригрозил Opera и Google штрафами за плагин для браузеров

Роскомнадзор пригрозил Opera и Google штрафами за плагин для браузеров
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Роскомнадзор потребовал от разработчиков браузеров Opera и Google Chrome ограничить доступ к одному из плагинов — он содержит информацию о способах обхода блокировок.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, в магазинах приложений было выявлено расширение, которое нарушает закон. Ссылка на него внесена в реестр запрещённых сайтов, а теперь РКН требует ограничить доступ к данному плагину.

В случае невыполнения требований компаниям грозит штраф в размере от 800 тысяч рублей до четырёх миллионов рублей. Если же Opera и Chrome повторно нарушат требование, наказание увеличится до оборотного штрафа — 5–10% от годовой выручки.

Ранее авторы игры «Клуб Романтики» отказались выполнять требования Роскомнадзора и удалили своё приложение из российских App Store и Google Play.

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