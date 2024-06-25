«Есть такое понятие — «персики и кокосы»: капитан BetBoom Team по CS2 — о коммуникации

Капитан российского состава BetBoom Team по Counter-Strike 2 Владислав nafany Горшков в интервью для портала Esports.ru рассказал о планах своей команды, а также поделился мнением об отличиях в коммуникации коллективов из разных регионов.

Лидер российской команды утверждает, что на текущий момент главной целью его состава является выход на Perfect World Shanghai Major 2024 в Китае:

Наша основная цель — это выйти на мэйджор. Мы будем стремиться к этому. Дальше, уже исходя из этой цели, будут какие-то доработки.

По мнению киберспортсмена, общение в коллективах из Восточной Европы отличается от того, что происходит в остальных регионах:

То, что я слышал про общение в разных командах, — оно отличается в зависимости от региона. Если мы берём СНГ, то у нас, как мне кажется, более строгое общение и больше каких-то претензий друг к другу. Есть такое понятие — «персики и кокосы». Вот СНГ — это «кокосы», 100%. Жёсткие снаружи, но мягкие внутри. А вот «персики» — наоборот.