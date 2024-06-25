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В игру «Мир танков» добавят Красную Фурию из комиксов Bubble

Разработчики «Мира танков» объявили о сотрудничестве с издательством Bubble Comics. Вскоре в игре появится командир Ника Чайкина — главная героиня комикса «Красная Фурия».

Рыжеволосая супершпионка с уникальным 3D-стилем и новой озвучкой будет ждать игроков с 30 августа по 11 сентября. Также в «Мире танков» появятся новые члены экипажа и средства кастомизации.

В рамках проекта появится новая глава в Боевом пропуске. Выполняя задания, игроки смогут получить тяжёлый премиум-танк 8-го уровня M-VII-Y — США, двух членов экипажа: Артура Хаксли и Джошуа Донато, а также другие виды кастомизации: 2D-стили и декали.

За улучшенную версию Боевого пропуска игрокам станет доступен специальный 3D-cтиль «Чайка оперённая», а также уникальный командир Ника Чайкина (она же Красная Фурия).