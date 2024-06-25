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Триллер «Все совпадения случайны» от режиссёра «Узник Азкабана» начнёт выходить 11 октября

Триллер «Все совпадения случайны» от режиссёра «Узник Азкабана» начнёт выходить 11 октября
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Мини-сериал «Все совпадения случайны» в жанре драматического триллера получил дату выхода — премьера первого эпизода состоится 11 октября 2024 года.

Сюжет рассказывает историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны.

Режиссёром проекта выступает Альфонсо Куарон («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация», «И твою маму тоже»). Главную роль исполнит Кейт Бланшетт («Авиатор», «Жасмин», Галадриэль из «Властелина Колец»), первый кадр с которой авторы показали сегодня.

Фото: Соцсети Альфонсо Куарона

Помимо Кейт Бланшетт, в сериале «Все совпадения случайны» сыграли Саша Барон Коэн и Коди Смит-Макфи.

Шоу выйдет на Apple TV+.

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