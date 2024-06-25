Начались съёмки детективного сериала «СМЕРШ. 1944»

Телеканал «РЕН ТВ» приступил к съёмочному процессу сериала «СМЕРШ. 1944» — продолжению военного детектива о советских контрразведчиках в годы Великой Отечественной войны.

Если оригинал рассказывал о событиях в начале войны, новый сезон раскроет работу разведки в тылу и за линией фронта уже в 1944 году (что видно из названия). К своим ролям вернутся Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Сергей Комаров и Леонид Громов, к которым присоединятся Лянка Грыу, Анастасия Микульчина и другие.

Режиссёром проекта назначен Михаил Кабанов. Съёмки детектива РЕН ТВ пройдут в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Новый сезон сериала «СМЕРШ», как и прежние два, будет состоять из четырёх новелл по четыре серии.