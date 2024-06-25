ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки детективного сериала «СМЕРШ. 1944»

Начались съёмки детективного сериала «СМЕРШ. 1944»
Комментарии

Телеканал «РЕН ТВ» приступил к съёмочному процессу сериала «СМЕРШ. 1944» — продолжению военного детектива о советских контрразведчиках в годы Великой Отечественной войны.

Если оригинал рассказывал о событиях в начале войны, новый сезон раскроет работу разведки в тылу и за линией фронта уже в 1944 году (что видно из названия). К своим ролям вернутся Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Сергей Комаров и Леонид Громов, к которым присоединятся Лянка Грыу, Анастасия Микульчина и другие.

Режиссёром проекта назначен Михаил Кабанов. Съёмки детектива РЕН ТВ пройдут в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Новый сезон сериала «СМЕРШ», как и прежние два, будет состоять из четырёх новелл по четыре серии.

Материалы по теме
Появились первые фото со съёмок семейного фильма «Горыныч» с Александром Петровым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android