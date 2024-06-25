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NiKo из G2 по CS2 не стал переходить в Team Falcons ради зарплаты $ 85 тыс. в месяц — СМИ

NiKo из G2 по CS2 не стал переходить в Team Falcons ради зарплаты $ 85 тыс. в месяц — СМИ
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Киберспортивный клуб Team Falcons пытался пригласить игроков G2 Esports Николу NiKo Ковача и Илью m0NESY Осипова в свою команду по Counter-Strike 2. Об этом сообщил портал Dust2.se.

Представители Team Falcons предлагали Нико зарплату в размере $ 85 тыс. в месяц за игру в их команде, однако киберспортсмен предпочёл остаться в своём текущем коллективе, с которым он занял первое место на топ-турнире IEM Dallas 2024.

По слухам, «соколы» также хотели переманить и россиянина Монеси, однако подробностей о возможных условиях и решении игрока сейчас нет.

Киберспортсмены из G2 Esports должны были заменить в ростере Team Falcons капитана Марко Snappi Пфайффера и снайпера Альваро SunPayus Гарсию, представляющих тег с декабря 2023 года.

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