В GTA Online вышло крупное обновление с миссиями за полицейских

Студия Rockstar Games выпустила большое обновление Bottom Dollar Bounties Out Now для GTA Online. Оно доступно игрокам на ПК, Xbox One и Series, PlayStation 4 и 5.

Апдейт предлагает геймерам попробовать себя в роли сотрудника полиции. Став на сторону закона, игроки смогут выполнять миссии по поиску опасных преступников в южной части Сан-Андреаса. Новые задания будут включать скоростные погони, перевозку и допрос бандитов.

В GTA Online будут добавлены новый полицейский транспорт и различные игровые режимы, а также настройки для дрифта на отдельных машинах, инструменты и реквизиты в разделе Creator.

Ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте разработчиков из Rockstar Games.