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Первые кадры драмы «Здесь» со стареющими по ходу фильма Томом Хэнксом и Робин Райт

Первые кадры драмы «Здесь» со стареющими по ходу фильма Томом Хэнксом и Робин Райт
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В рамках своего превью предстоящего фильма «Здесь» издание Vanity Fair публикует несколько эксклюзивных кадров из ленты.

Картина в жанре драмы выйдет в кинотеатрах 15 ноября — в России лента, вероятно, появится чуть позже неофициально. Режиссёром выступает Роберт Земекис («Форрест Гамп», «Назад в будущее»).

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фильм снят очень необычным способом: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение нескольких десятилетий. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Главные роли сыграли 67-летний Том Хэнкс и 56-летняя Робин Райт. Для некоторых сцен их существенно омолодили — для этого использовали как грим, так и современную компьютерную графику.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

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