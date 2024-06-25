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Вышел трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Вышел трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом
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Кинокомпания Amazon MGM Studios представила дебютный трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом. Премьера картины состоится 15 ноября в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Комедия «Красный» расскажет историю мистического похищения Санты-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

Главные роли в «Красном» сыграли Дуэйн Джонсон («Форсаж»), Крис Эванс («Мстители») и Дж. К. Симмонс («Человек-паук»). Режиссёром ленты выступил Джейк Кэздан, известный по «Джуманджи: Новый уровень».

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