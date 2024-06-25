В России снова сильно подорожает электроника — рост цен к осени составит 10–20%

Эксперты прогнозируют рост цен на электронику из-за новых санкций Евросоюза в отношении России. По мнению специалистов, стоимость некоторых товаров к осени может увеличиться на 15–20%.

Новый пакет санкций ЕС предполагает запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российского аналога международной системы SWIFT. Из-за этого комиссия зарубежных банков при платежах будет увеличиваться.

По прогнозам собеседников издания «Коммерсантъ», посредники могут поднять комиссию до 5–6% (сейчас она составляет 1–2%) — а цены на электронику вырастут на 15–20%. Другие эксперты считают, что санкции повлияют на ситуацию не так сильно, но стоимость товаров в категории увеличится на 5–10%.