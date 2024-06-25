Геймеры потратили более 1,5 триллиона рублей на игры в Steam, которые ни разу не запустили

По данным исследования PCGamesN, выяснилось, что пользователи Steam тратят очень много средств на игры, которые потом ни разу не запускают.

Общая сумма таких бесполезных покупок составляет $ 19 млрд или примерно 1,66 триллиона рублей. Это можно сравнить с ВВП небольшого островного государства уровня Гренады или Вануату либо обозначить как 3–4% от всего федерального бюджета России на 2024 год.

При этом на самом деле цифра ещё больше — данные не учитывают игроков, которые предпочли скрыть свои покупки из публичного доступа.

Авторы исследования также запустили виджет, который показывает ваши траты на незапущенные игры. Он доступен на сайте PCGamesN — от вас потребуется ввести только ID профиля в Steam.