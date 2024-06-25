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Геймеры потратили более 1,5 триллиона рублей на игры в Steam, которые ни разу не запустили

Геймеры потратили более 1,5 триллиона рублей на игры в Steam, которые ни разу не запустили
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По данным исследования PCGamesN, выяснилось, что пользователи Steam тратят очень много средств на игры, которые потом ни разу не запускают.

Общая сумма таких бесполезных покупок составляет $ 19 млрд или примерно 1,66 триллиона рублей. Это можно сравнить с ВВП небольшого островного государства уровня Гренады или Вануату либо обозначить как 3–4% от всего федерального бюджета России на 2024 год.

При этом на самом деле цифра ещё больше — данные не учитывают игроков, которые предпочли скрыть свои покупки из публичного доступа.

Авторы исследования также запустили виджет, который показывает ваши траты на незапущенные игры. Он доступен на сайте PCGamesN — от вас потребуется ввести только ID профиля в Steam.

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