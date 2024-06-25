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Во Владивостоке стартует чемпионат России по киберспорту — расписание первого дня турнира

Во Владивостоке стартует чемпионат России по киберспорту — расписание первого дня турнира
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В среду, 26 июня, во Владивостоке начинается финальная часть чемпионата России по компьютерному спорту — 2024. Участники разыграют призовой фонд в 5 млн рублей в шести игровых дисциплинах.

Первый игровой день будет включать в себя полуфиналы и матчи за третье место в двух дисциплинах: файтинге Tekken 8 и командной MOBA Dota 2.

Расписание чемпионата России по киберспорту на 26 июня:

  • 2:00*. Tekken 8, финал верхней сетки: Вячеслав caliber762x39 Новиков — Алексей SandorC1egane Караваев;
  • 2:40. Tekken 8, полуфинал нижней сетки: Гарик LMGMoB Галоян — Ираклий Mickey Вахания;
  • 3:20. Tekken 8, финал нижней сетки: проигравший в матче #1 — победитель матча #2;
  • 4:30. Dota 2, полуфинал: DerzhaWIN — V1dar Gaming;
  • 7:30. Dota 2, полуфинал: No Hoodwink — Bald Dynasty;
  • 10:30. Dota 2, матч за третье место между проигравшими.

*начало матчей указано по московскому времени (-7 часов от Владивостока).

Участники турнира в остальных четырёх дисциплинах начнут борьбу 27 июня, а финалы во всех играх будут сыграны 28 июня на открытой площадке на набережной Цесаревича.

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