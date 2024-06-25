Во Владивостоке стартует чемпионат России по киберспорту — расписание первого дня турнира
В среду, 26 июня, во Владивостоке начинается финальная часть чемпионата России по компьютерному спорту — 2024. Участники разыграют призовой фонд в 5 млн рублей в шести игровых дисциплинах.
Первый игровой день будет включать в себя полуфиналы и матчи за третье место в двух дисциплинах: файтинге Tekken 8 и командной MOBA Dota 2.
Расписание чемпионата России по киберспорту на 26 июня:
- 2:00*. Tekken 8, финал верхней сетки: Вячеслав caliber762x39 Новиков — Алексей SandorC1egane Караваев;
- 2:40. Tekken 8, полуфинал нижней сетки: Гарик LMGMoB Галоян — Ираклий Mickey Вахания;
- 3:20. Tekken 8, финал нижней сетки: проигравший в матче #1 — победитель матча #2;
- 4:30. Dota 2, полуфинал: DerzhaWIN — V1dar Gaming;
- 7:30. Dota 2, полуфинал: No Hoodwink — Bald Dynasty;
- 10:30. Dota 2, матч за третье место между проигравшими.
*начало матчей указано по московскому времени (-7 часов от Владивостока).
Участники турнира в остальных четырёх дисциплинах начнут борьбу 27 июня, а финалы во всех играх будут сыграны 28 июня на открытой площадке на набережной Цесаревича.
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