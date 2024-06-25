Гонку Forza Horizon 4 снимут с продажи 15 декабря

Студия Playground Games объявила, что совсем скоро гонка Forza Horizon 4 пропадёт из цифровых магазинов. Уже 15 декабря один из самых высокооценённых рейсингов нельзя будет купить в Microsoft Store и Steam.

25 июня из магазинов пропали все дополнительные материалы для игры, включая наборы с автомобилями и промоивентами. В Playground Games заверили, что гонка останется доступной всем покупателям даже после окончания продаж, а подписчики Game Pass смогут сохранить доступ с помощью специальных токенов.

Пропажа Forza Horizon 4 из цифровых сервисов связана с лицензионными соглашениями на автомобили и музыкальные треки. Оригинальная гонка вышла в 2018 году — это означает, что разработчики заключили договор с автопроизводителями и авторами песен примерно на шесть лет.