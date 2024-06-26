В работу запущено продолжение фильма «Малыш на драйве» — инсайдер

По данным инсайдера Даниеля Рихтмана, продолжение ленты «Малыш на драйве» уже запущено в работу. У Джона Бернтала, который играл Гриффа, будет более важная роль в сиквеле.

О продолжении «Малыша на драйве» говорили ещё в 2020 году. Тогда слухи поползли от издания The Geeks WorldWide. Говорилось, что в режиссёрское кресло вернётся Эдгар Райт — он же напишет и сценарий.

Фильм рассказывал про парня по прозвищу Малыш, который обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает закончить с опасными делами.

В ленте сыграли Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Эйса Гонсалес, Джейми Фокс, Джон Бернтал и другие.