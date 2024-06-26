OpenAI выпустила первый рекламный ролик, созданный нейросетью

Компания OpenAI выпустила первый рекламный ролик, полностью созданный нейросетью Sora. В видео рекламируется бренд Toys «R» Us, продающий игрушки для детей.

В ролике можно увидеть магазинчик с велосипедами в городке. Его посещает мальчик Чарльз, который засыпает и через короткое время перемещается в мир, полный детских игрушек.

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат OpenAI.

Судя по комментариям, люди остались не очень довольны роликом. По их словам, видео выглядит безжизненным и пустым, поскольку в нём не снимались настоящие люди. Аудитория считает, что нейросети ещё очень далеко до того, чтобы делать рекламные видео наподобие тех, что выпускают люди сейчас.