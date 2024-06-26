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Появились первые 10 минут фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Появились первые 10 минут фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
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Warner Bros. опубликовала первые 10 минут фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Вчера картина вышла в онлайне. Кинокомпания, вероятно, решила таким образом привлечь внимание к ленте, чтобы её как можно активнее смотрели на стримингах.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой. Ленту посвятили её молодости и приключениям до знакомства с Максом. Антагониста в фильме сыграл Крис Хемсворт.

При бюджете в $ 168 млн лента собрала ровно столько же — $ 168 млн. Для окупаемости лента должна была собрать примерно в два раза больше своего бюджета.

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