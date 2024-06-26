«Им не всё равно, они хотят снять отличное кино»: Миа Гот — про фильм «Блэйд»

Во время недавнего разговора с журналистом издания Deadline актриса Миа Гот немного рассказала о фильме «Блэйд» и его статусе. Marvel Studios активно трудится над лентой, заявила Гот.

По её словам, кинокомпании действительно не всё равно, каким в итоге получится фильм. Гот отметила, что она чувствует это.

Им действительно не всё равно… они хотят снять отличный фильм. Именно это я и чувствую от них.

В производство «Блэйда» активно вовлечён Махершала Али — исполнитель главной роли. Ранее говорилось, что актёр хочет выпустить картину на уровне «Чёрной пантеры», собравшей более $ 1 млрд. Сама Гот, по слухам, исполнит главную злодейскую роль — некой вампирши, которая захочет убить Блэйда.

Премьера «Блэйда» запланирована на 2025 год.