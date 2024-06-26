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Энтони Старр тоже остался в восторге от четвёртого эпизода четвёртого сезона «Пацанов»

Энтони Старр тоже остался в восторге от четвёртого эпизода четвёртого сезона «Пацанов»
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Четвёртый эпизод четвёртого сезона сериала «Пацаны» получил массу тёплых отзывов от зрителей и критиков. Слабый старт сезона полностью оправдался четвёртой серией, считают фанаты.

Сам актёр Энтони Старр тоже высказался по поводу этого эпизода. По его словам, он был в восторге от серии. Актёр даже предположил, что съёмки в этой серии доставили ему больше всего удовольствия, чем какие-либо другие эпизоды во всём сериале.

Я был в восторге от этого. Это не мрачно, это не странно. Это то, что мне очень понравилось. На экране мы можем делать то, чего никогда не сделаем в реальной жизни, так что это было очень весело.

Финальная серия четвёртого сезона состоится 18 июля в стриминговом сервисе Amazon Prime.

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