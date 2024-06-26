Джереми Аллен Уайт рассказал, каким будет его герой в третьем сезоне сериала «Медведь»

В свежем интервью изданию Deadline Джереми Аллент Уайт, играющий главную роль в сериале «Медведь», рассказал, как его герой Кармен Берзатто изменится в третьем сезоне шоу.

По словам актёра, фанаты увидят в Карми черты характера, которые проявлялись сильнее всего в первом сезоне. Речь идёт об эпизодах, когда разозлившийся герой портил отношения с близкими людьми, а потом винил себя за это. Подобное будет и в новом сезоне.

Кажется, он никогда не умел хорошо извиняться. Вы увидите, что Карми совершает несколько похожих ошибок. Он ведёт себя так же, как раньше. А потом его переполняют чувства вины и стыда.

Третий сезон «Медведя» продолжает события второго и рассказывает, как шеф-повар Кармен Берзатто со своей командой открывают из небольшого семейного ресторанчика большое и приличное заведение.

Третий сезон выйдет сегодня.