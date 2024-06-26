Газета «Комсомольская правда» сообщила, что в России пересняли культовый сериал «Противостояние» про нацистского диверсанта.

В современной версии «Противостояния» главную роль сыщика Костенко, начальника отдела по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД СССР, сыграл Владимир Вдовиченков. Приспешника нацистов Николая Кротова, который перешёл на сторону немцев во время битвы под Киевом в 1941 году, сыграл Алексей Гуськов.

Ещё в сериале снялись Карина Андоленко, Сергей Газаров, Денис Нурулин и другие.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Съёмки многосерийного детектива проходили, как отметили в «Комсомольской правде», тайно, в Москве, Санкт-Петербурге и даже Абхазии. В эфир проект выйдет в новом телесезоне.