В Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление — новые карты и настройки

Valve выпустила глобальное обновление для шутера Counter-Strike 2. В игру были добавлены новые карты, а также изменены настройки. Размер патча превысил 7 гигабайт.

В игру был добавлен ряд карт сообщества: в обычный режим, соревновательный и Deathmatch были добавлены карты Mills и Thera; в «Гонке вооружений» стала доступна классическая карта Pool Day; а в маппул «Напарников» введены Memento и Assembly.

Карта Pool Day в CS2 Карта Pool Day в CS

Также разработчики исправили несколько багов, связанных с установкой бомбы на различных картах, и обновили систему MVP. Кроме этого, в соревновательном режиме были сброшены все звания игроков. Пользователям нужно одержать две победы на каждой карте, чтобы пройти рекалибровку.

Наконец, Valve изменила меню настроек, добавив ползунок максимальной частоты кадров в игре и главном меню. Стоит отметить, что операция, которую ждали многие фанаты, в CS2 так и не вышла.