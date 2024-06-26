Знаменитый мессенджер ICQ закрылся

В конце мая сообщалось, что компания VK закроет знаменитый мессенджер ICQ. Так и случилось — сегодня сервис перестал работать.

Информация о прекращении работы расположена на официальном сайте ICQ. Теперь там есть только надпись на чёрном фоне. А ещё на сайте предлагают перейти в VK для дальнейшего общения с друзьями.

Фото: ICQ

ICQ — один из самых первых мессенджеров в мире. С его помощью пользователи могли мгновенно обмениваться сообщениями между собой. Пик популярности ICQ пришёлся на первую половину 2000-х. В народе сервис называют «аськой».

В 2020 году VK решила обновить мессенджер, особенностью новой программы тогда стали искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль. Однако это не помогло избежать закрытия.