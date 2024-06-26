Стартовали съёмки сериала «Дети перемен» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным

Онлайн-кинотеатры Start и Wink начали работу над новым совместным сериалом — «Дети перемен». Съёмки шоу проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Шоу расскажет истории трёх братьев от разных отцов, которые живут в 1990-х. Их мать – водитель троллейбуса Флора – объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. На дворе стоит 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Главные роли в проекте исполнят Слава Копейкин («Слово пацана»), Макар Хлебников («Снегирь»), Хетаг Хинчагов («Киберпапа»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд») и другие актёры. За производство отвечает «НМГ Студия».

Кадры со съёмок «Детей перемен»

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start