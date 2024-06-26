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Valve объявила конкурс короткометражек по Dota 2, приуроченный к The International 2024

Компания Valve анонсировала старт сбора работ для ежегодного конкурса роликов по Dota 2. Информация об этом появилась в официальном блоге разработчиков «Доты».

Для подачи заявки участники должны опубликовать ролик не дольше 90 секунд в мастерской «Доты». 19 августа 2024 года в 1:00 по московскому времени приём работ завершится. Больше информации о соревновании — на странице конкурса.

Короткометражки десяти финалистов будут показаны на международном чемпионате The International 2024. Победитель конкурса получит $ 25 тыс., занявший второе место — $ 10 тыс., третье — $ 5 тыс., а остальные участники финала заработают по $ 500.

В рамках ежегодного соревнования контентмейкеров фанаты Dota 2 создают короткометражные видеоролики, посвящённые миру игры. Традиционно подведение итогов происходит во время плей-офф главного турнира года The International. Лучшие работы выбираются посредством голосования пользователей, а победители получают денежные награды.