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В России предложили запретить продажи iPhone из-за отсутствия магазина RuStore

В России предложили запретить продажи iPhone из-за отсутствия магазина RuStore
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Пару дней назад в Госдуму был внесён новый законопроект. Он призван защитить приложения отечественных разработчиков от так называемой дискриминации. Иными словами, в России могут запретить продажи гаджетов без возможности установки RuStore.

Недавно сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин предложил запретить в стране продажи iPhone, так как в AppStore нельзя скачать RuStore.

На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует.

Шейкин отметил, что его предложение, как и новый закон, в первую очередь направлены на защиту прав граждан России.

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