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Звёзды «Побега» сыграют в криминальном сериале про спасение заложников

Звёзды «Побега» сыграют в криминальном сериале про спасение заложников
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Как сообщает издание Variety, звёзды сериала «Побег» Доминик Пёрселл и Уэнтуорт Миллер нашли новый совместный проект. Актёры сыграют в криминальном шоу Snatchback, создателем которого выступит Скотт Розенбаум («Королева юга»).

Грядущий сериал расскажет историю высококвалифицированной команды оперативников, которая отправляется на самые опасные задания по спасению заложников. Пёрселл и Миллер сыграют ведущие роли в шоу, остальной актёрский состав будет объявлен позже.

У криминального сериала пока нет примерной даты выхода, съёмки должны стартовать до конца 2024 года. Snatchback станет очередным совместным проектом Пёрселла и Миллера после того, как они снимались вместе в культовом «Побеге» и вернулись в пятый сезон шоу в 2017 году.

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