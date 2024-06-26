Стали известны группы ESL Pro League Season 20 по CS2 — Spirit с Wildcard, VP с RED Canids

Организаторы международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс. представили распределение команд по группам.
32 участника были разделены на четыре группы по восемь команд. По итогам групповой стадии четыре лучших состава из каждой группы пройдут в плей-офф соревнования, а остальные покинут ивент.
Группы EPL S20 по CS2:
- Группа A: FaZe Clan (Европа), Sangal Esports (Европа), FlyQuest (Австралия), Eternal Fire (Турция), HEROIC (Европа), Ninjas in Pyjamas (Швеция), Lynn Vision Gaming (Китай), Natus Vincere (Украина).
- Группа B: Team Spirit (Россия), Wildcard (Северная Америка), MIBR (Бразилия), 9z Team (Южная Америка), The MongolZ (Монголия), 3DMAX (Франция), KOI (Испания), G2 Esports (Европа).
- Группа C: MOUZ (Европа), Rooster (Австралия), BIG (Германия), Imperial Esports (Бразилия), Complexity Gaming (США), M80 (США), Fnatic (Европа), Astralis (Дания).
- Группа D: Team Vitality (Европа), ATOX Esports (Монголия), FURIA Esports (Бразилия), Team Falcons (Дания), Team Liquid (Северная Америка), ENCE (Европа), RED Canids (Бразилия), Virtus.pro (Россия).
В стартовых матчах своих групп российские команды столкнутся с аутсайдерами турнира: Virtus.pro будет противостоять бразильской RED Canids, а Team Spirit встретится с Wildcard из Северной Америки.
Топ-турнир ESL Pro League Season 20 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября 2024 года. В рамках соревнования 32 коллектива разыграют призовой фонд в размере $ 750 тыс. и слот на чемпионате IEM Katowice 2025.