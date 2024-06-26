Стали известны группы ESL Pro League Season 20 по CS2 — Spirit с Wildcard, VP с RED Canids

Организаторы международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс. представили распределение команд по группам.

32 участника были разделены на четыре группы по восемь команд. По итогам групповой стадии четыре лучших состава из каждой группы пройдут в плей-офф соревнования, а остальные покинут ивент.

Группы EPL S20 по CS2:

Группа A: FaZe Clan (Европа), Sangal Esports (Европа), FlyQuest (Австралия), Eternal Fire (Турция), HEROIC (Европа), Ninjas in Pyjamas (Швеция), Lynn Vision Gaming (Китай), Natus Vincere (Украина).

FaZe Clan (Европа), Sangal Esports (Европа), FlyQuest (Австралия), Eternal Fire (Турция), HEROIC (Европа), Ninjas in Pyjamas (Швеция), Lynn Vision Gaming (Китай), Natus Vincere (Украина). Группа B: Team Spirit (Россия) , Wildcard (Северная Америка), MIBR (Бразилия), 9z Team (Южная Америка), The MongolZ (Монголия), 3DMAX (Франция), KOI (Испания), G2 Esports (Европа).

, Wildcard (Северная Америка), MIBR (Бразилия), 9z Team (Южная Америка), The MongolZ (Монголия), 3DMAX (Франция), KOI (Испания), G2 Esports (Европа). Группа C: MOUZ (Европа), Rooster (Австралия), BIG (Германия), Imperial Esports (Бразилия), Complexity Gaming (США), M80 (США), Fnatic (Европа), Astralis (Дания).

MOUZ (Европа), Rooster (Австралия), BIG (Германия), Imperial Esports (Бразилия), Complexity Gaming (США), M80 (США), Fnatic (Европа), Astralis (Дания). Группа D: Team Vitality (Европа), ATOX Esports (Монголия), FURIA Esports (Бразилия), Team Falcons (Дания), Team Liquid (Северная Америка), ENCE (Европа), RED Canids (Бразилия), Virtus.pro (Россия).

В стартовых матчах своих групп российские команды столкнутся с аутсайдерами турнира: Virtus.pro будет противостоять бразильской RED Canids, а Team Spirit встретится с Wildcard из Северной Америки.

Топ-турнир ESL Pro League Season 20 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября 2024 года. В рамках соревнования 32 коллектива разыграют призовой фонд в размере $ 750 тыс. и слот на чемпионате IEM Katowice 2025.