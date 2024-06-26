Жители России рассказали, как и какие видео они любят смотреть

Аналитики выяснили, как именно и какие видео смотрят жители России. На исследование обратило внимание издание «Газета.Ru». Согласно данным опроса, 70% пользователей ежедневно смотрят видеоролики в интернете, а 89% делают это хотя бы раз в неделю.

Интересно, что среди опрошенных около 41% предпочитают смотреть видео без звука. Больше всего ролики смотрят на смартфонах. Затем идут ноутбуки, ПК и смарт-ТВ. Примерно 56% респондентов регулярно включают субтитры.

Наибольшей популярностью пользуются развлекательные видео, включая фильмы и сериалы, которые смотрят 76% респондентов. Короткие ролики до одной минуты, такие как YouTube Shorts и TikTok, привлекают внимание 66% пользователей. Новости смотрят 55% опрошенных, а видеоконтент от блогеров — 49%.