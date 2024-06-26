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1win Series Dota 2 Summer — участники, формат, призовой фонд, даты

Анонсирован турнир 1win Series Dota 2 Summer — сразятся Spirit, Gaimin Gladiators и VP
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Турнирный оператор 1win Esports анонсировал ивент 1win Series Dota 2 Summer по «Доте» с призовым фондом $ 100 тыс.

В рамках онлайн-соревнования сразятся восемь команд, получивших прямые приглашения на турнир. В первой стадии участники будут разделены на две группы, матчи которых пройдут по системе GSL. В итоге половина ростеров покинет ивент, а лучшие составы попадут в плей-офф с сеткой single-elimination.

Участники 1win Series Summer по Dota 2:

  • Entity (Европа);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • 1win (Россия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • beastcoast (Перу);
  • PSG.Quest (Ближний Восток).

Турнир 1win Series Dota 2 Summer пройдёт в онлайн-формате в период с 27 по 30 июня 2024 года. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.

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