Анонсирован турнир 1win Series Dota 2 Summer — сразятся Spirit, Gaimin Gladiators и VP

Турнирный оператор 1win Esports анонсировал ивент 1win Series Dota 2 Summer по «Доте» с призовым фондом $ 100 тыс.

В рамках онлайн-соревнования сразятся восемь команд, получивших прямые приглашения на турнир. В первой стадии участники будут разделены на две группы, матчи которых пройдут по системе GSL. В итоге половина ростеров покинет ивент, а лучшие составы попадут в плей-офф с сеткой single-elimination.

Участники 1win Series Summer по Dota 2:

Entity (Европа);

Virtus.pro (Россия) ;

; Team Spirit (Россия) ;

; 1win (Россия) ;

; Gaimin Gladiators (Европа);

Nigma Galaxy (Ближний Восток);

beastcoast (Перу);

PSG.Quest (Ближний Восток).

Турнир 1win Series Dota 2 Summer пройдёт в онлайн-формате в период с 27 по 30 июня 2024 года. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.