Анонсирован турнир 1win Series Dota 2 Summer — сразятся Spirit, Gaimin Gladiators и VP
Турнирный оператор 1win Esports анонсировал ивент 1win Series Dota 2 Summer по «Доте» с призовым фондом $ 100 тыс.
В рамках онлайн-соревнования сразятся восемь команд, получивших прямые приглашения на турнир. В первой стадии участники будут разделены на две группы, матчи которых пройдут по системе GSL. В итоге половина ростеров покинет ивент, а лучшие составы попадут в плей-офф с сеткой single-elimination.
Участники 1win Series Summer по Dota 2:
- Entity (Европа);
- Virtus.pro (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- 1win (Россия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Nigma Galaxy (Ближний Восток);
- beastcoast (Перу);
- PSG.Quest (Ближний Восток).
Турнир 1win Series Dota 2 Summer пройдёт в онлайн-формате в период с 27 по 30 июня 2024 года. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.
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