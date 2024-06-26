В Counter-Strike 2 впервые был покорён высочайший ранг

Два игрока в Counter-Strike 2 достигли высочайшего ранга в игре — Global Elite. Информация об этом появилась на статистическом портале csstats.gg.

«Глобал» практически одновременно покорился сразу двум игрокам в CS. Одним из них стал пользователь с никнеймом kpl | katayu_po_legitu :( — он поднял высочайший ранг на таких картах, как Mirage и Office. В первом случае ему понадобилось 79 побед, а во втором — 124.

Также данной отметки достиг игрок с никнеймом klukzpekla. Данного результата он добился на карте Dust2, для чего ему понадобилось выиграть 46 матчей. Эти пользователи стали первыми игроками в шутер от Valve, которым удалось поднять «Глобал».

Ранее в Counter-Strike 2 вышло глобальное обновление. В рамках патча разработчики игры сбросили все звания игроков.