ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Counter-Strike 2 впервые был покорён высочайший ранг

В Counter-Strike 2 впервые был покорён высочайший ранг
Аудио-версия:
Комментарии

Два игрока в Counter-Strike 2 достигли высочайшего ранга в игре — Global Elite. Информация об этом появилась на статистическом портале csstats.gg.

«Глобал» практически одновременно покорился сразу двум игрокам в CS. Одним из них стал пользователь с никнеймом kpl | katayu_po_legitu :( — он поднял высочайший ранг на таких картах, как Mirage и Office. В первом случае ему понадобилось 79 побед, а во втором — 124.

Также данной отметки достиг игрок с никнеймом klukzpekla. Данного результата он добился на карте Dust2, для чего ему понадобилось выиграть 46 матчей. Эти пользователи стали первыми игроками в шутер от Valve, которым удалось поднять «Глобал».

Ранее в Counter-Strike 2 вышло глобальное обновление. В рамках патча разработчики игры сбросили все звания игроков.

Материалы по теме
Фото
В Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление — новые карты и настройки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android