Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Красной Поляне стартовали съёмки фильма «Снежный человек» про дружбу мальчика и йети

Кинокомпания «Кинотека» объявила о старте съёмок фильма «Снежный человек». Производство ведётся в Красной Поляне, а премьера ленты состоится 20 марта 2025 года в кинотеатрах страны. Дистрибьютором выступит компания «КарроПрокат».

«Снежный человек» расскажет историю замкнутого школьника с плохим слухом, который случайно обнаруживает в сарае своего дедушки снежного человека Еню. Йети-сладкоежке предстоит научиться, кому можно доверять, а кому нет, обрести новых друзей, пережить захватывающие приключения и побороться с бандитами.

Главные роли в фильме сыграют Владимир Стеклов («Бизон: Дело манекенщицы»), Степан Девонин («Мир! Дружба! Жвачка!»), Екатерина Шпица («Экипаж») и другие актёры. Режиссёром ленты выступит Олег Асадулин («Булки»).

Кадры со съёмок «Снежного человека»

Фото: «Кинотека»

Фото: «Кинотека»