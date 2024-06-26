Для Elden Ring: Shadow of the Erdtree вышел патч — он усилил игроков и ослабил боссов

Студия FromSoftware выпустила небольшой патч 1.12.2 для Elden Ring. Апдейт полностью посвящён дополнению Shadow of the Erdtree, релиз которого состоялся 21 июня.

Так, главным изменением стало масштабирование «Благословения Древа Упадка», которое увеличивает урон по противникам и снижает урон по герою. Отныне первые 10 благословений дают более явный эффект, тогда как остальные будут влиять на показатели урона лишь постепенно.

Таким образом, в студии FromSoftware отреагировали на критику аддона — сообщество и многие стримеры жаловались на слишком нечестные атаки даже самых обычных противников. Что касается боссов, то без «Древа упадка» они способны убить главного героя с одного удара, имея при этом куда больше здоровья.