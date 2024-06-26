TikTok остаётся самой популярной соцсетью у подростков из России

TikTok остается самой популярной соцсетью у российских подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Так, российская аудитория в возрасте от 12 до 17 лет проводит в «Тиктоке» в среднем 71 минуту в день. На втором месте по популярности оказался «Телеграм», на который они тратят в среднем 59 минут в день. Замыкает тройку лидеров «ВКонтакте» с показателем 21 минута в день.

Интересно, что подростки остаются единственной возрастной категорией, в которой TikTok лидирует по времени потребления. Например, у молодёжи от 18 до 24 лет лидирует «Телеграм» (46 минут в день), после чего идут TikTok (44 минуты) и «ВКонтакте» (34 минуты). В аудитории от 25 до 34 лет на первом месте остаётся «ВКонтакте» (33 минуты), на втором — «Телеграм» (22 минуты), а «ТикТок» занимает уже третье место (19 минут).