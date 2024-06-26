В мобильном приложении YouTube появится таймер сна

Датамайнеры обнаружили упоминания таймера сна в бета-версии мобильного приложения YouTube. Об этом сообщает портал Android Authority, который и провёл исследование.

Так, в коде программы были обнаружены множественные упоминания таймера сна, который отключает воспроизведение видео спустя заданный промежуток времени. Аналогичная опция уже есть в том числе в приложении YouTube Music — в нём функция отключает плейлисты с музыкой после завершения той или иной песни. Судя по коду, пользователи также смогут управлять таймером с помощью уведомлений, откладывая выключение роликов на более поздний срок.

Когда таймер сна появится в мобильном клиенте YouTube, неизвестно. Опция пока не добралась до бета-тестировщиков видеосервиса, поэтому вряд ли она появится в приложении в ближайшее время.