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В мобильном приложении YouTube появится таймер сна

В мобильном приложении YouTube появится таймер сна
Аудио-версия:
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Датамайнеры обнаружили упоминания таймера сна в бета-версии мобильного приложения YouTube. Об этом сообщает портал Android Authority, который и провёл исследование.

Так, в коде программы были обнаружены множественные упоминания таймера сна, который отключает воспроизведение видео спустя заданный промежуток времени. Аналогичная опция уже есть в том числе в приложении YouTube Music — в нём функция отключает плейлисты с музыкой после завершения той или иной песни. Судя по коду, пользователи также смогут управлять таймером с помощью уведомлений, откладывая выключение роликов на более поздний срок.

Когда таймер сна появится в мобильном клиенте YouTube, неизвестно. Опция пока не добралась до бета-тестировщиков видеосервиса, поэтому вряд ли она появится в приложении в ближайшее время.

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