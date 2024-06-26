Пользователи Chrome скачали 280 млн вредоносных расширений за три года

Предтсавители Стэнфордского университета и Центра информационной безопасности имени Гельмгольца (CISPA) провели новое исследование. В нём авторы материала пришли к выводу, что за три года пользователи браузера Google Chrome скачали 280 млн вредоносных расширений.

Реузльтаты исследования опубликовала редакция издания TechSpot. Согласно отчёту, в период с июля 2020 года по февраль 2023 года приблизительно 346 млн пользователей Chrome установили расширения, которые могут представлять угрозу, содержать вредоносное ПО, нарушать политику браузера или иметь уязвимый код.

При этом сама Google утверждает, что менее 1% всех установок из магазина Chrome Web Store содержат вредоносное ПО. Ко всему прочему, авторы материала отметили, что пользовательский рейтинг расширений никак не помогает выявить наличие вредоносных компонентов.