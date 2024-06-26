«Это выдающийся момент в моей жизни»: Татьяна Маслани — о твёркинге в «Женщине-Халке»

Недавно исполнительница главной роли в сериале «Женщина-Халк» Татьяна Маслани пообщалась с журналистами. В ходе разговора актриса призналась, что совместный твёркинг с рэпершой Меган Ти Жеребец в третьем эпизоде шоу — один из самых выдающихся моментов в её жизни.

До этого я несколько раз была на концертах Megan Thee Stallion [псевдоним Меган Ти Жеребец]… Это был выдающийся момент в моей жизни.

Напомним, первый сезон сериала приняли смешанно: одним проект понравился, другие остались от него не в восторге. Сильно хвалили актёрскую игру Татьяны Маслани, сыгравшей саму Женщину-Халк. Также фанаты были рады появлению Чарли Кокса в образе Сорвиголовы.

Шоу «Женщина-Халк» доступно для просмотра в стриминговом сервисе Disney+. В России онлайн-кинотеатр официально не доступен.