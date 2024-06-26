Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 26–27 июня

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Карты, действующие с 26 по 27 июня, выглядят следующим образом:

Security Audition в разделе PR & Team.

в разделе PR & Team. USDT on TON в разделе Specials.

в разделе Specials. X Network 10 Million в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок. Комбо актуально вплоть до 27 июня.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.