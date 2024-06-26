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Motorola анонсировала линейку складных смартфонов Razr 50 с флагманским процессором

Motorola анонсировала линейку складных смартфонов Razr 50 с флагманским процессором
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На этой неделе компания Motorola анонсировала линейку складных смартфонов, состоящую из двух девайсов: Razr 50 и Razr 50 Ultra. Стоимость первого начинается от 3699 юаней (~ 44,5 тыс. рублей), а второго — от 5699 юаней (~ 68,2 тыс. рублей).

Фото: Motorola

Устройство Moto Razr 50 Ultra оснащено 6,9-дюймовым pOLED-дисплеем с кадровой частотой 165 Гц, разрешением 2640×1080 пикселей, а также дополнительным экраном на 4 дюйма. Максимальная яркость экрана составила 3000 нит.

Ultra-версия работает на флагманском процессоре Snapdragon 8s Gen 3, а базовая — на базе чипа Mediatek Dimensity 7300X. Ко всему прочему Moto Razr 50 Ultra получил большой аккумулятор ёмкостью 4000 мА/ч и защиту от влаги по стандарту IPX8.

Оба гаджета уже доступны для покупки на территории Китая. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.

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