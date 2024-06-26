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Завершился первый сезон фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple

Завершился первый сезон фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple
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26 июня в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера девятого эпизода сериала «Тёмная материя». Первый сезон нового фантастического проекта от Apple официально завершился. Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал «Тёмная материя» — это новый флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Шоу рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон («Оби-Ван Кеноби»), Дженнифер Коннелли («Топ Ган: Мэверик») и Алиси Брага («Я — легенда»). Шоураннером проекта выступил автор оригинального романа Блейк Крауч. На агрегаторе IMDb у сериала средняя оценка зрителей составляет 7,8/10.

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