«Смута» получила патч 1.0.7 — добавлена технология FSR и исправлены многие баги

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26 июня разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч версии 1.0.8. Активная работа над проектом продолжается, поэтому новый апдейт добавил технологию FSR для повышения FPS, улучшил систему сохранения, свежие анимации, а также исправил множество багов.

Коротко о главном

Исправлено время перезарядки огнестрельного оружия.

Исправлен баг, когда у парусов в порту были прозрачные текстуры.

Улучшена коллизия для наклонных объектов.

Исправлен баг, когда NPC не замечали камень, упавший в их поле зрения.

Исправлен баг, когда шаги не создавали звук во время атаки.

Исправлен баг, когда после двойного сохранения и загрузки убитые враги воскрешались.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Также в конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор», которое расскажет о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году.