Вышел трейлер фильма «Здесь» с Томом Хэнксом от режиссёра «Форреста Гампа»

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала дебютный трейлер фильма «Здесь» с Томом Хэнксом. Режиссёром картины выступил Роберт Земекис, поставивший картины «Форрест Гамп» и «Назад в будущее».

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Фильм снят очень необычным способом: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение нескольких десятилетий. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.

Вместе с 67-летним Томом Хэнксом главную роль исполнила 56-летняя Робин Райт. Для некоторых сцен их существенно омолодили — для этого использовали как грим, так и современную компьютерную графику.

Премьера драматической картины в мировом прокате состоится 15 ноября. Вероятно, до российских кинотеатров фильм также доберётся, однако неофициально.