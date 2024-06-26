ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Фантастической четвёрки» стартуют в июле — сюжет развернётся в альтернативных 60-х

Съёмки «Фантастической четвёрки» стартуют в июле — сюжет развернётся в альтернативных 60-х
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно президент Marvel Studios Кевин Файги принял участие в выпуске официального подкаста компании. В ходе разговора руководитель раскрыл, что съёмки «Фантастической четвёрки» стартуют в конце июля — сразу же после окончания мероприятия San Diego Comic Con 2024.

Также Файги поделился, что действия грядущей супергеройской ленты развернутся в альтернативных 60-х годах. Данный факт как раз объясняет, почему первый постер картины был выполнен в ретростиле.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Согласно данным инсайдеров, антагонистом новой картины выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем.

Мировая премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.

Материалы по теме
Видео
Доктор Стрэндж вернётся в «Мстителях 5» — съёмки пройдут в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android