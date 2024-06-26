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Вышел трейлер детектива A Good Girl's Guide to Murder со звездой «Уэнсдей» от Netflix

Вышел трейлер детектива A Good Girl's Guide to Murder со звездой «Уэнсдей» от Netflix
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Netflix опубликовала дебютный трейлер детективного сериала A Good Girl's Guide to Murder со звездой «Уэнсдей» Эммой Майерс. В ролике показали главных персонажей и сюжетную завязку.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоу основано на одноимённом произведении писательницы Холли Джексон. Согласно синопсису, пять лет назад старшеклассник по имени Сэл Сингх убил свою девушку Энди Белл, а затем сознался в содеянном и покончил с собой. Родители Энд, полиция и весь город уверены, что это сделал Сэл. А вот старшеклассница Пиппа Фитц‑Амоби считает, что в этом деле что‑то не так, поэтому решает докопаться до правды

Также в актёрский состав вошли Китти Андерсон, Зейн Икбал, Индия Лилли Дэвис, Рахул Паттни, Аша Бэнкс, Яли Тополь Маргалит, Джуд Морган-Колли, Райко Гохара и другие. Режиссёром выступила Долли Уэллс.

Премьера шоу состоится 1 августа в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт шесть эпизодов. Продление сериала будет зависеть от его успеха.

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