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Автором сериала «Гарри Поттер» выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер

Автором сериала «Гарри Поттер» выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что шоураннером сериала «Гарри Поттер» выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер. Постановщиком некоторых эпизодов станет Марк Майлод, который ранее снял триллер «Меню» и пару серий «Игры престолов».

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году в стриминговом сервисе HBO Max. В апреле прошлого года руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».

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