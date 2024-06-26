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Второй сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне стартует 15 сентября

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала тизер второго сезона криминального шоу «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. В ролике показали главного героя сериала и несколько драк.

Второй сезон «Короля Талсы» стартует 15 сентября в стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сериал рассказывает о Дуайте «Генерал» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Также в актёрский состав шоу вошли Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А.С. Петерсон, Гаррет Хедлунд, Дана Дилейни и другие. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.